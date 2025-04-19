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PKK'nın sabotajcı teröristi teslim oldu

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Suriye'de PKK-KCK/YPG-PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten bir terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

Türkiye’den terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD'ye katılarak Suriye’ye gönderilen teröristin ağır silah eğitimi alarak, Suriye’deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği belirlendi. Örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenilen teröristin Suriye’deki harekat alanında bulunan Türk birliklerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanılan kamikaze dron kullanıcısı olduğu tespit edildi. Terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın başarılı ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik devam eden çalışmalarda 2025 yılı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısının 5’e ulaştığı belirtildi.

İHA

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Etiketler PKK terör terörist sabotajcı
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