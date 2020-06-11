PKK'ya baskın! 22 gözaltı var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın 'zindan yapılanması' olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon yapılanmasından sorumlu üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'ın da bulunduğu iki ilde 36 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerde yapılan aramada tabanca, yarı otomatik tüfek ve bu silaha ait 51 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



