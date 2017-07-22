PKK'ya bir darbe daha: 6 hain öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz 2017 sabah saatlerinde Siirt Pervari kırsalında 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı tarafından icra edilen intikal esnasında birliklere bölücü terör örgütü unsurları tarafından açılan taciz ateşine anında karşılık verildi. Söz konusu çatışma neticesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi.



21 Temmuz 2017 günü öğleden sonra Siirt Pervari kırsalında karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



21 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen Bayrak-56 Şht.J.Uzm.Çvş. Gökhan Bayram Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında, bin 190 kilogram amonyum-nitrat, 25 el bombası, 150 adet fünye, 9 araç telsizi, 6 telsiz, 8 adet mikrofon, yanmış vaziyette 1 binek, 1 çekici araç, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.