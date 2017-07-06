PKK'ya çok ağır darbe

Şüphelilerden bazılarının keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente gelen örgüt mensuplarını evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı gösterilere katıldıkları ileri sürüldü. Operasyonla yaklaşık 5 ay önce 81 kişilik Akdeniz yapılanması çökertilen PKK'nın, kentteki yeniden örgütlenmeye yönelik çalışmaları engellendi.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi, 3'ü ifadelerinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 23 Haziran'da kent merkezindeki 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12'si kadın 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 28'i ise sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bazılarının keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente gelen örgüt mensuplarını evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı gösterilere katıldıkları ileri sürüldü.

PKK'NIN YENİ YAPILANMA ÇALIŞMALARI ÖNLENDİ

Adana Valiliğine 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırının ardından terör örgütü PKK'nın sözde metropol sorumlusu Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu 81 kişilik Akdeniz yapılanmasının çökertildiği kentte, PKK'nın yeniden örgütlenmeye yönelik çalışmalarının belirlenmesi üzerine söz konusu operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla, örgütün yeni mahalle yapılanmasının engellendiği belirtildi.