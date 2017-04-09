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  1. 09 Nisan 2017 12:58

PKK'ya operasyon: 26 gözaltı

Van'da polisin PKK'ya gerçekleştirdiği operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya operasyon: 26 gözaltı
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Van'da polis tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Son dönemde PKK'ya art arda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücedele şubesi ekiplerince bu Sabah PKK/KCK terör örgütüne yönelik il merkezinde operasyon yapıldı. Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA

operasyon , gözaltı , pkk