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  4. Plajda dehşet! Genç kadının çığlıkları kumsalda çınladı

Plajda dehşet! Genç kadının çığlıkları kumsalda çınladı

Plajda dehşet! Genç kadının çığlıkları kumsalda çınladı

Zonguldak'ta kumsala gelen bir kadın üzerine benzin dökerek kendini yakarak intihara kalkıştı. Kadının yardımına ise plajdaki vatandaşlar koştu.

Zonguldak’ın Ereğli Kıyıcak deniz sahilinde meydana geldi. Psikolojik nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen Hilal K. (29) Ereğli kıyıcak altında bulunan sahildeki kumsala geldi. Bir süre sonra karayolların altında bulunan kanalizasyonun içine giren kadın üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Kadının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ve emniyet güçleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan kadına müdahale etti. Daha sonra yaralı kadın, Ereğli’de bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan Hilal K.’nın, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

 Deniz sahiline gelen bir vatandaş ise “Kadın tünel içinde yakmaya çalışıyordu. Kadının çığlık sesleri üzerine plajda bulunan vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ambulans geldiğinde kadın 'Beni bırakın, ben öleceğim' dediğini duyduk” diye konuştu.

Etiketler intihar intihar girişimi plaj kumsal benzin
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