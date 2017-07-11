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  4. 11 Temmuz 2017 20:15

Plajda güneşlenirken yakalandılar !

Marmaris'te kendilerine turist süsü verip villaları soyan 2 kaıdn plajda güneşlenirken yakalandı.

Plajda güneşlenirken yakalandılar !
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Marmaris'te kendilerine turist süsü verip villaları soyan 2 kadın bir otelin plajında güneşlenirken yakalandı. Kadınlarla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

Marmaris merkezindeki lüks villalarda son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 12 kişilik özel ekip oluşturulup, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki MOBESE kameraları, 53 ayrı işyeri ve binaya ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Ayrıca, gündüz ve gece ilçe merkezi ile çevresindeki tüm sokak ve caddelerde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

PLAJLARDA ARANDILAR

Yapılan çalışmalar neticesinde villardan hırsızlıkları kendilerine turist görünümü veren Filiz K. (40) ve Meryem K.’nin (31) yaptığı belirlendi. Polis, Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki plajlarda tek tek iki şüpheli kadını aradı.

Filiz K. ve Meryem K., dün öğlen, lüks villaların yakınındaki Uzunyalı Mevkisi’ndeki bir otelin plajında şezlongda güneşlenirken farkedilip yakalandı.

İki şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Antalya ile ilçeleri Kemer, Alanya, Kaş ve Çorum’un Sungurlu ilçesinde karıştıkları hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Filiz K.’nin üzerinden ’Fikriye Solmaz’, Meryem K.’nin üzerinden ise ’Ayşe Cumra’ adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

DOSYALARI KABARIK... CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Polis, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen iki şüphelinin parmak izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından Marmaris’te son 10 gün içinde meydana gelen villalardaki hırsızlık olaylarından 6’sının faili olduklarını belirledi.

 
İki şüpheliden Filiz K.’nin 21 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı ve cezaevi firarisi olduğu, Meryem K.’nin ise 16 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydının, hakkında da kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İki şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. 

 

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