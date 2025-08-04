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  4. Denize kıyısı olmayan şehrimizin plajında ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda yaralı var!

Plajda ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda yaralı var

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısındaki plajda yaşanan kavgada darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, göl kıyısındaki Karaburun plajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple plajdaki görevliler ile plaja yüzmek için gelen bir grup arasında kavga çıktı.

Olayda yaralananların olduğunun bildirilmesi üzerine plaja jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan aralarında 18 yaşından küçük 2 çocuğun da olduğu 6 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Karaburun plajında yaşanan kavgaya dair cep telefonuyla kaydedilen görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde plajda herkesin şaşkın bakışları arasında göl kıyısından koşarak kaçmaya çalışan birinin çelme atılıp düşürülmesi sonrasında yumruklarla darp edildiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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Etiketler beyşehir konya plaj göl kavga plajda kavga
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