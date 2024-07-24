  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Plajda tacize linç girişimi

Plajda tacize linç girişimi

Güncelleme:

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen 34 yaşındaki bir kişi çevredekiler tarafından darbedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi.

H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

 H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

 

DHA

Etiketler taciz plaj bartın tacizci linç linç girişimi meydan dayağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin dev havayolu şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin dev havayolu şirketi resmen iflas etti Ankara’ya inen gizemli uçak ortalığı karıştırdı Ankara’ya inen gizemli uçak ortalığı karıştırdı Lugano - Fenerbahçe maçında gol düellosu Lugano - Fenerbahçe maçında gol düellosu Türkiye'de üretilen yeni Renaut Duster'ın fiyatı belli oldu Türkiye'de üretilen yeni Renaut Duster'ın fiyatı belli oldu Uzatma kablosu ile kullanılmaması gereken cihazlar Uzatma kablosu ile kullanılmaması gereken cihazlar Özel lise ücretlerine rekor zam geldi: İşte yabancı okulların eğitim ücretleri Özel lise ücretlerine rekor zam geldi: İşte yabancı okulların eğitim ücretleri Prof. Dr. Naci Görür konum verdi: ''Her an şiddetli deprem üretebilir'' Prof. Dr. Naci Görür konum verdi: ''Her an şiddetli deprem üretebilir'' Şeyma Subaşı'dan olay açıklama: ''Aşık oldum'' Şeyma Subaşı'dan olay açıklama: ''Aşık oldum'' Ankara'da asansör faciası: 13 yaşındaki genç kız korkunç bir şekilde can verdi Ankara'da asansör faciası: 13 yaşındaki genç kız korkunç bir şekilde can verdi Reeder'dan elektrikli otomobil atağı: 3 modeli Türkiye'de yollara indirecek Reeder'dan elektrikli otomobil atağı: 3 modeli Türkiye'de yollara indirecek
Yine zam, yeniden zam: Şimdide alkolsüz içeceklere zam yağdı Yine zam, yeniden zam: Şimdide alkolsüz içeceklere zam yağdı AYM'den imar barışı için kritik karar AYM'den imar barışı için kritik karar Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Kasım 2022'de 66 liraydı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Kasım 2022'de 66 liraydı Zincir marketlerde yeni dönem başladı: Bakmadan almayın Zincir marketlerde yeni dönem başladı: Bakmadan almayın Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Bu sefer indirim yolda Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Bu sefer indirim yolda TCMB'nin kararı sonrası TL'ye en yüksek faizi veren banka değişti TCMB'nin kararı sonrası TL'ye en yüksek faizi veren banka değişti Tepki çeken Gıdatopya animasyonu için inceleme başlatıldı Tepki çeken Gıdatopya animasyonu için inceleme başlatıldı Türkiye'nin bir zamanlar masmavi cennetiydi, ölüm kıyıya vurdu Türkiye'nin bir zamanlar masmavi cennetiydi, ölüm kıyıya vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk övmesi, ilahiyatçı yazarı rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk övmesi, ilahiyatçı yazarı rahatsız etti Düşe kalka silahlı saldırı kamerada Düşe kalka silahlı saldırı kamerada