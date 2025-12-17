  1. Anasayfa
  4. Platonik aşık dehşeti: Bıçakladığı kadını kendisi hastaneye götürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, gönül ilişkisi kurma istediğini reddeden G.E. adlı kadını bacağından bıçaklayıp, kendi aracıyla hastaneye götürdü. Gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 14 Aralık’ta Yahşi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.E., birlikte sokak hayvanlarını beslediği S.T.’nin uzun süredir kendisine gönül ilişkisi kurma yönündeki tekliflerini reddetti. Olay günü sokakta köpekleri besleyen G.E., S.T.’nin yemek teklifini de kabul etmedi. Bunun üzerine S.T., yaşanan tartışmanın ardından G.E.’yi bacağından bıçakladı. Daha sonra kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü. G.E.’nin tedavisi sürerken, S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

DHA

