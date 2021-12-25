Poliklinkte çocuğa şiddet kamerada!

Denizli'de bir semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup ardından da tokat atması kameraya yansıdı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan Semt Polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı. Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Darbedilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı. Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.