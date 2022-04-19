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  4. Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı

Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı

İstanbul Sultanbeyli'de bir şüpheli iki polis tarafından üst araması yapılarak araca bindirildi ancak polislerin beklemediği bir şey oldu...

Sultanbeyli’de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı. Kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

 KAMERALAR HER SANİYESİNİ KAYDETTİ

Sultanbeyli’de yaşanan olayda polis ekipleri S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi. Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen S.Ö. iki polis memurunun polis otosuna geçmesinin ardından kapıyı açıp koşarak hızla uzaklaştı.
Polis otosuna bindirilen şahsın aracın içerisinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurları bir şahsı polis otosuna bindiriyor. İki polisin de araca binmesiyle birlikte şahıs aracın kapısını açıp kaçıyor.

Etiketler polis araç şüpheli
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