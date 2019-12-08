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  4. 08 Aralık 2019 14:02

Polis durmayan taksiyi 10 kilometre kovaladı

Antalya'da dur ihtarına uymayan taksi, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yol kapatılarak durduruldu. Takside uyuşturucu ele geçirilirken, şoför ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

Polis durmayan taksiyi 10 kilometre kovaladı
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında polis, 07 YBC 31 plakalı taksinin şoförü Mahmut Kemal T.'ye (22) 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Mahmut Kemal T. (22), hızını arttırıp, yoluna devam etti. Çevre yoluna çıkan sürücü, buradan D 400 karayolunu kullanarak Aksu ilçesine yöneldi. Peşindeki polisleri atlatmaya çalışan taksi şoförü, 10 kilometrelik takibin ardından Aksu girişinde polisin yolu kapatması sonucu aracı durdurmak zorunda kaldı. Mahmut Kemal T. ile araçta bulunan Avusturya uyruklu Aylin S. (20), yaşları 18'den küçük C.Ş ve C.Ş. gözaltına alındı.

Takside arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahmut Kemal T.'nin ticari araç kullanmak için gerekli belgelerinin olmadığı ortaya çıktı.

DHA

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