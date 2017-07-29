Polis elinde megafonla sahile indi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde otomobilde kilitli kalan genç polisi alarma geçirdi. Polisin sahilde megafonla otomobilin sahibini araması ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay saat 09.00 sırasında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilindeki 2 numaralı plaj otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 3 arkadaş Konyaaltı sahiline geldi. Oğuz E. ve arkadaşı araç kontağı hariç tüm eşyalarını araca bırakıp yüzmek için sahile indi. Yorgun olan Önder Y. ise araç içinde beklemeye başladı. Ancak otomobilin bir süre sonra otomatik kilitleri devreye girdi. Araç içinde uyuyan Önder Y., yükselen hava sıcaklığı nedeniyle araçtan inmek istedi.



"Hava sıcaklığı yükseldi"



Kapıları açamayan ve arkadaşlarına ulaşamayan Önder Y., çareyi polisi aramakta buldu. Yaklaşık 38 derece sıcaklıkta zor anlar yaşayan Önder Y., aracın tavanını açtı. Olay yerine gelen polis, Önder Y.’nin sağlık durumunu sordu. ‘İyiyim’ cevabı üzerine polis, fotoğrafını gördüğü araç sahibini önce sahil bandında ardından plajda aramaya başladı. Yaklaşık 20 dakikalık aramada sonuç alamayan polis, tekrar aracın yanına dönerek Önder Y.’nin durumu hakkında bilgi aldı. Otomobilin camını kırmak istemeyen polis, araç sahibine ulaşmak için plajın ses sistemlerinden anons yapmak istedi.



"Megafonla plajdan anons"



Ekip aracından araç sahibinin ismini anons yapan polis, sonuç alamayınca güvenlik görevlilerinden megafon getirmelerini istedi. Megafonu eline alan polis, araç sahibinin ismini defalarca sahil bandı ve plajdan yürüyerek anons etti.



Polis itfaiyeden yardım isteyeceği esnada, aracın yanına gelen Oğuz E. kilidi açtı. Polis şahıslara gerekli uyarıyı yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.