Polis hırsızı dövmesinden yakaladı

Adana’da bir eve girip 25 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen kadınlardan biri, koluna dövme yaptırdığı kızının isminden teşhis edilerek yakalandı. Evi soyduktan sonra yanındakilerle Adana kebabı yemeye giden kadın tutuklandı

Adana’da bir eve girip 25 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen kadınlardan biri, koluna dövme yaptırdığı kızının isminden teşhis edilerek yakalandı. Evi soyduktan sonra yanındakilerle Adana kebabı yemeye giden kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi Osman Koloğlu Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Burçin Umay evine geldiğinde ikametinin kapı kilit göbeğinin patlatılarak içeri girilmek suretiyle 25 bin lira değerinde altının çalındığını gördü. Umay’ın başvurusu üzerine adrese giden polis, yaptığı inceleme sonrası hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, önce apartmanın etrafında ve apartmana gelen güzergahlar üzerindeki bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

"ÇALDILAR, ADANA KEBABI YİYEREK KUTLADILAR"

Polis, yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde başörtülü 4 kadından şüphelendi. Kadınlar üzerinde yoğunlaşan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların Mersin’in Tarsus ilçesinden Adana’ya gelen ve daha önce de hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen kadınlar olduğunu tespit etti. Polis, kadınların evi soyduktan sonra bir lokantaya giderek Adana kebabı yeyip hırsızlığı da kutladıklarını belirledi.