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Polis karakolunda silah sesleri!

Polis karakolunda silah sesleri!

Diyarbakır'da Huzur Polis Karakolu'na pompalı tüfekle giren yabancı uyruklu şahıs havaya ateş açtı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Huzur Polis Karakolu'na pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Katibi'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve eylemin polise karşı gerçekleştirilmediği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI
Görevli polislerce silah kullanılmadan etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

"İÇERİYE GİRİP ATEŞ AÇTI"
Olay anında karakolda ifade veren bir kişi de, "Silahlı bir kişi, içeriye girip ateş açtı. Kapının arkasına saklandık. Sonra polisler etkisiz hale getirip, bizi güvenle dışarıya çıkardı" dedi. Katibi'nin daha önce tehdit ve mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA

Etiketler diyarbakır silah
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