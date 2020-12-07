Polis kontrolünden maskesiz, sigara içerken geçti, ceza yedi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, polis kontrol noktasının önünden sigara içerek ve maske takmadan geçen kişiye 900 TL ceza kesildi.

Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi'nde maskesiz ve sigara içerek polis kontrol noktasından geçen kişi, polisler tarafından durduruldu. Maske almak için 2 dakikalığına dışarıya çıktığını öne süren kişi, polislerin uyarılarına rağmen sigara içmeye devam etti. Bir süre sonra maske takan, ancak çenesinin altında tutan kişi polislerle tartıştı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişiye 900 TL ceza yazıldı.