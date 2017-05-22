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  4. 22 Mayıs 2017 19:04

Polis memuru nişanlısı olan polisi vurdu

Antalya'da bir polis memuru, kendisi gibi polis olan nişanlısını kazayla vurdu.

Polis memuru nişanlısı olan polisi vurdu
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Antalya’da polis memuru T.Y.G’nun kazayla ateş alan tabancası, nişanlısı polis memuru C.K.’yı yüzünden yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın polis C.K., tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sırasında Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 3164 Sokak üzerindeki 3 katlı Yılmaz Apartmanı’nın giriş katında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan T.Y.G., sabah saatlerinde yine kendisi gibi aynı şubede görevli nişanlısı polis memuru C.K.’nın evine geldi. Burada T.Y.G tabancasını kılıfından çıkarıp masanın üzerine koyacağı sırada, silah kazayla ateş aldı.

Yerden seken mermi T.Y.G.’nin yanında bulunan sözlüsü C.K.’nın çene boşluğundan girip yüzünden çıktı. Bir anda kanlar içinde kalan C.K., komşular ve T.Y.G.’nin yardımıyla bahçedeki masanın üzerine yatırıldı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan C.K., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Büyük korku yaşayan T.Y.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri evde inceleme yaptı. Polis memuru C.K.’nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

nişanlı , kaza , polis memuru