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Polis memurundan eşine ve arkadaşına silahlı saldırı

Polis memurundan eşine ve arkadaşına silahlı saldırı

Kilis'te bir polis memuru, hemşire olan eşini ve arkadaşını tabancayla yaraladı.

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Etiketler kilis polis memuru silahlı saldırı
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