  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Polis merkezi önünde taşlı sopalı kavga: Yaralılar var

Polis merkezi önünde taşlı sopalı kavga: Yaralılar var

Polis merkezi önünde taşlı sopalı kavga: Yaralılar var
Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile şikayet için gittikleri polis merkezi önünde birbirine girdi. Taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar yolu Yenimahalle Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile, şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Taraflar burada karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 12 kişi ise gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından polis, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane acil servisi çevresinde ve oturdukları mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

text-ad
Etiketler Şanlıurfa viranşehir kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm çalışanların maaşına bir ''zorunlu'' kesinti daha geliyor Tüm çalışanların maaşına bir ''zorunlu'' kesinti daha geliyor Büyükşehir ilçelerinde ''vali'' dönemi mi başlıyor? Büyükşehir ilçelerinde ''vali'' dönemi mi başlıyor? Uzak Şehir oyuncularının paylaşımları Cumhurbaşkanı Danışmanı'nı kızdırdı Uzak Şehir oyuncularının paylaşımları Cumhurbaşkanı Danışmanı'nı kızdırdı Bir rakı grubuna daha yine zam yeniden zam geldi Bir rakı grubuna daha yine zam yeniden zam geldi Öğretmenden tesettürlü öğrenciye çirkin hitap! Açığa alındı Öğretmenden tesettürlü öğrenciye çirkin hitap! Açığa alındı Vefatı sonrası Volkan Konak'ı hedef alan müftüye sürgün! Vefatı sonrası Volkan Konak'ı hedef alan müftüye sürgün! Ne Sibirya, ne Alaska, ne de Kanada... Bir ilimizd evler karlar altında kaldı! Ne Sibirya, ne Alaska, ne de Kanada... Bir ilimizd evler karlar altında kaldı! Marmara'daki fay hatları incelendi: İstanbul için ezber bozan tespit Marmara'daki fay hatları incelendi: İstanbul için ezber bozan tespit Kredi kartından nakit avanslar ve kredi kullanımları yeniden gevşiyor... Kredi kartından nakit avanslar ve kredi kullanımları yeniden gevşiyor... Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti Eda Taşpınar bu sefer yazın geldiğini Afrika'nın vahşi yaşamının içinde ilan etti
Hamile olduğunu duyuran Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yeniden cezaevi yolu göründü! Hamile olduğunu duyuran Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yeniden cezaevi yolu göründü! Türkiye'nin beyaz eşya devi Vestel'de toplu işten çıkarma kararı Türkiye'nin beyaz eşya devi Vestel'de toplu işten çıkarma kararı Türkiye'de satıştaki 2 ürün için daha toplatma kararı verildi Türkiye'de satıştaki 2 ürün için daha toplatma kararı verildi Yaz aylarının katili, 1,5 yaşındaki minik Metehan'ı öldürdü! Yaz aylarının katili, 1,5 yaşındaki minik Metehan'ı öldürdü! Banka ATM'si hırsızı ATM sırasında... Banka ATM'si hırsızı ATM sırasında... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Linet'ten yeni açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Linet'ten yeni açıklama Bir banka daha mevduat faiz oranını yükseltti: İşte yüzde 48'in üzerinde faiz veren bankalar Bir banka daha mevduat faiz oranını yükseltti: İşte yüzde 48'in üzerinde faiz veren bankalar Türk bayrağına hain saldırı girişimi kamerada Türk bayrağına hain saldırı girişimi kamerada İkinci el araç piyasasının en çok ilanı verilen markaları ve modelleri belli oldu İkinci el araç piyasasının en çok ilanı verilen markaları ve modelleri belli oldu Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulunmuştu: Ellerini bağlayıp kamyonete koymuşlar! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulunmuştu: Ellerini bağlayıp kamyonete koymuşlar!