Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü

Konya'da bir kişi, kuzenini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.B.'yi polis merkezinde sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. S.B.(18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası S.K. ve oğlu E.K. (22), polis merkezine gitti. E.K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan S.B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan S.B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S. B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. E. K. ve babası S. K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA