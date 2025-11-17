  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Polis meslek yüksek okulunda intihar şoku!

Polis meslek yüksek okulunda intihar şoku

Polis meslek yüksek okulunda intihar şoku
Güncelleme:

Samsun'da polis meslek yüksek okulunda bir öğrenci, okul binasının 5. katından atlayarak intihar etti.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Polis okulu öğrencisi B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı. B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

B.T.'nin cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

text-ad
Etiketler polis meslek yüksek okulu intihar öğrenci 20 yaşındaki öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu 77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi! 77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi! Londra'da Nusr-et'in önünde ''salt-bea'' kuyruğu Londra'da Nusr-et'in önünde ''salt-bea'' kuyruğu Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Savaş çanları çalıyor: Dünyanın en büyük uçak gemisi de sahaya indi! Savaş çanları çalıyor: Dünyanın en büyük uçak gemisi de sahaya indi! Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden!'' Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden!'' Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha eski eşi olacak cani tarafından katledildi! Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha eski eşi olacak cani tarafından katledildi! Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu 24 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta kıyamet koptu! 24 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta kıyamet koptu! Futbolda bahis soruşturmasında kıskaç genişliyor! Başsavcılık'tan yeni açıklama var! Futbolda bahis soruşturmasında kıskaç genişliyor! Başsavcılık'tan yeni açıklama var!
Bakır madeninde göçük faciası: 32 ölü var! Göçük anı saniye saniye kamerada! Bakır madeninde göçük faciası: 32 ölü var! Göçük anı saniye saniye kamerada! Üç ilde 150 vatandaş aynı şüpheyle hastanelik oldu Üç ilde 150 vatandaş aynı şüpheyle hastanelik oldu Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye mi edildi ? İşin aslı ortaya çıktı Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye mi edildi ? İşin aslı ortaya çıktı Trafikte kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü! Trafikte kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü! Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber: Hava 4 derece birden ısınacak, pastırma yazı geri dönüyor! Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber: Hava 4 derece birden ısınacak, pastırma yazı geri dönüyor! Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı