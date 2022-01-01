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Polis telsizinde FETÖ propagandası

Polis telsizinde FETÖ propagandası

Kocaeli’de polis telsizine giren şüpheli veya şüpheliler, FETÖ'ye yönelik propaganda yaptı. O sırada hemen araya giren İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk dakikalarını sokakta görev başında geçirdi. Vatandaşların huzuru ve güvenliği amacıyla çalışmalarını ve denetimlerini sürdüren ekipler için polis telsizinden kutlama mesajı yayınlandı. Bu sırada telsiz kanalına giren şüpheli veya şüpheliler, FETÖ propagandası yaptı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilginç olayın ardından hemen araya girerek ekiplere seslendi. Tipioğlu, “Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi.

Hemen ardından haber merkezindeki görevli memur ise “Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlem yapılacağını bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın” anonsunu yaptı.

Kocaeli polisi, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler polis telsiz polis telsizi fetö pdy
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