Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada

Diyarbakır Sur'da polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda bir polis memuru yaralanırken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı..

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde M.A. (31), yanında bulunan bıçakla sokakta görevli polis memuru Ş.A.’yı yaralayıp kaçtı. M.A. gözaltına alınırken, polis memuru Ş.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Camiikebir Mahallesi Müze Sokak’ta meydana geldi. M.A., sokakta görev yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Ş.A.’ya, üzerinde bulunan bıçakla saldırdı. Polis memuru Ş.A., göğsünden hafif şekilde yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Diğer polis memurları M.A.’yı yakalamak için peşinden koşup, havaya uyarı ateşi açtı. M.A. takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru Ş.A., Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yapılan incelemede şüpheli M.A.’nın 2 kapkaç olayına karıştığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA