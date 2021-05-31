  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Polise yakalanan hırsız: Uyuşturucu satın almak için çalıyorum

Polise yakalanan hırsız: Uyuşturucu satın almak için çalıyorum

Polise yakalanan hırsız: Uyuşturucu satın almak için çalıyorum

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olan bir şüpheli, yine bir eve girdiği esnada güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mayıs günü ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ağa Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evde kimsenin olmadığı sırada, M.E.'ye ait eve gizlice girdi. Daha sonra evine gelen M.E., evinin avlusunda bulunan bakır kablolar, elektronik aletler ve bir çok malzemenin yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Hırsızlık şüphelisinin eve girme anı, başka bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin evin çatısına çıkıp bahçeye indiği ve tekrar giriş kapısının üstünden aşağı atlayarak evden uzaklaştığı anlar görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Ş.D. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekiplerin başarılı çalışması sonucu Ş.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU PARASINI HIRSIZLIK YAPARAK ÇIKARTIYORMUŞ
Öte yandan Ş.D.'nin emniyette verdiği ifadesinde uyuşturucu parasını çıkartmak için hırsızlık yaptığını, güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Etiketler polis hırsız çalma uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memurların zam oranı belli oldu, sendikalar itiraz etti
Valizleri hazırlayın! Yunanistan'a tatile gidiyoruz... Aşı anlaşması tamam ama tek bir sorun var!
Tam ''Abdulkadir Selvi'den al haberi'' diyecektik ki... Bu sefer geç kaldı!
Bakan Koca'dan heyecanlandıran ''normalleşme'' açıklaması
BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu
Türkiye sınırında ''sessiz sedasız'' bir şey denediler
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
Şeyma Subaşı'nın eğlence mekanından yaptığı paylaşım gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de kadın yarışmacı verdiği yanıtla şaşkına çevirdi
Kandilli KKTC dedi, AFAD Mersin... Akdeniz'de büyük deprem! Türkiye'de de hissedildi