''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı!
İstanbul sokaklarında kendisini "Mısırlı emniyet mensubu yardımcısı" olarak tanıtan bir şahsın, kadınlara yönelik taciz görüntüleri sosyal medyada deprem etkisi yarattı.
İstanbul, sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açan skandal görüntülerle çalkalanıyor.
Kendisini "Mısırlı emniyet mensubu yardımcısı" olarak tanıtan bir şahıs, İstanbul'un farklı noktalarında kadınlara yönelik taciz eylemlerini ve kutsal mekanlardaki saygısız tutumlarını video kaydına alarak paylaştı.
Söz konusu videolarda, şahsın, kalabalık cadde ve meydanlarda kadınların rızası dışında yanlarına yaklaştığı görülüyor.
Kadınlara yönelik fiziksel temas girişimlerini ve rahatsız edici tutumlarını pervasızca kayda alan şahıs, bu içerikleri sosyal medya hesabından yayınlayarak tacizi dijital boyuta taşıdı.
Skandalın boyutları sadece sokak tacizleriyle de sınırlı kalmadı.
Şahsın, bir cami içerisinde ibadet eden vatandaşları hedef aldığı, namaz kılan insanları rahatsız ederek video çektiği ortaya çıktı.
Sosyal medya profilinde üniformalı fotoğraflarına yer vererek kendisine "resmi görevli" süsü veren şahsa dair görüntüler infial yarattı.
Görüntülerin yayılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı emniyet birimlerini etiketleyerek şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.
