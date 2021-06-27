Polisin attığı ses bombasına ''Çocuk uyuyor'' dedi, gözaltına alındı

Polisin Onur Yürüyüşü’ne katılan yurttaşlara sert müdahalesi tepki çekmişti. Yaşananlara “Çocuk uyuyor” diye tepki gösteren bir mahalle sakini evinden aşağı indirildi ve gözaltına alındı.

İstanbul Taksim’deki Onur Yürüyüşü’ne müdahale sırasında polise çocuğunun uyuduğunu söyleyerek tepki gösteren bir vatandaş, evinde gözaltına alındı. Bugün İstanbul’da düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için Taksim’de yapılacak yürüyüş öncesi Mis Sokak toplanmak isteyenlere polis müdahale etti. Pek çok kişi gözaltına alındı. Polisin attığı ses bombası sırasında evinden cama çıkarak polise “Çocuk uyuyor” diye tepki gösteren bir vatandaş, evine girilerek gözaltına alındı. Olayın görüntülerini, Elif Ü. adlı kullanıcı Twitter hesabından paylaştı.