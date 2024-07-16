Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan zanlı sıkı takip sonrası teslim oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle seyir halinde olan A.O.'ya 'dur' ihtarında bulundu.

Sürücü, ihtara uymayıp, geri manevra ile otomobilini polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis, havaya uyarı ateşi açtı. A.O. kaçmaya devam edince, otomobilin lastiğine ateş edildi.

Sürücü, patlak lastiğe rağmen ters yönde kaçmaya devam etti, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü. Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren sürücü, izini kaybettirmek için Stadyum Caddesi'ne girdi. 8 kilometrelik takibin ardından, otomobili bırakarak yaya olarak kaçan A.O., bir süre sonra polis ekiplerinin yanına gelerek teslim oldu.

Gözaltına alınan sürücüye 'Trafiği tehlikeye atmak', 'Drift', 'Ters yöne girmek' ve 'Dur ikazına uymamak'tan 100 bin TL'lik cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA