Meteoroloji'den kritik uyarı ! Donmaya hazır olun !
Meteoroloji'den kritik uyarı ! Donmaya hazır olun !
Karşılıklı hakaretler, restleşmeler derken 2019 yılı bütçesi kabul edildi !
Karşılıklı hakaretler, restleşmeler derken 2019 yılı bütçesi kabul edildi !
Çocuk cezaevi karıştı: 7 çocuk, 14 gardiyan yaralandı !
Çocuk cezaevi karıştı: 7 çocuk, 14 gardiyan yaralandı !
Bakan kritik toplantının tarihini açıkladı
Bakan kritik toplantının tarihini açıkladı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
MEB'den ''lise son sınıfta ders işlenmeyecek'' iddiasına yanıt
MEB'den ''lise son sınıfta ders işlenmeyecek'' iddiasına yanıt
Erdoğan'ın sorusu Trump'ı zorladı ! İşte yeni ayrıntılar...
Erdoğan'ın sorusu Trump'ı zorladı ! İşte yeni ayrıntılar...
Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı: Yaralılar var
Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı: Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Aralık 2018 09:05

Polisin önünde eşini ve bebeğini bıçaklamaya devam etti

Bursa'da ihbar üzerine bir evin kapısını kırarak giren polis karşılaştığı manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Polisin önünde eşini ve bebeğini bıçaklamaya devam etti
A+ A-

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuzhan K. (25), eşi Zuhal K. ile 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler kapıyı kırarak eve girdi, belden aşağısı çıplak olan Kayalp'in, eşi ve çocuğunu bıçaklamaya devam ettiğini görerek müdahale etti. Anne ile bebeği tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldü. Çevredekiler ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesindeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Oğuzhan K., eşi Zuhal K. ile 5 aylık bebeği bıçakladı.

Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdiğinde eşi Zuhal K.ile bebeğini bıçaklamaya devam eden ve belden aşağısı çıplak olan Oğuzhan K.'e müdahale etti.

Etkisiz hale getirilen şahısgözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne ile bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olayı gören komşular ise göz yaşlarına hakim olamazken, anne ile bebeğinin cansız bedeninin tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldüğü görüldü. Oğuzhan K.'in cinnet geçirdiği iddia ediliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

cinnet , dehşet , vahşet , bıçaklama , bursa , inegöl
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM