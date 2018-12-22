Polisin önünde eşini ve bebeğini bıçaklamaya devam etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuzhan K. (25), eşi Zuhal K. ile 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler kapıyı kırarak eve girdi, belden aşağısı çıplak olan Kayalp'in, eşi ve çocuğunu bıçaklamaya devam ettiğini görerek müdahale etti. Anne ile bebeği tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldü. Çevredekiler ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesindeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Oğuzhan K., eşi Zuhal K. ile 5 aylık bebeği bıçakladı.

Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdiğinde eşi Zuhal K.ile bebeğini bıçaklamaya devam eden ve belden aşağısı çıplak olan Oğuzhan K.'e müdahale etti.

Etkisiz hale getirilen şahısgözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne ile bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olayı gören komşular ise göz yaşlarına hakim olamazken, anne ile bebeğinin cansız bedeninin tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldüğü görüldü. Oğuzhan K.'in cinnet geçirdiği iddia ediliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.