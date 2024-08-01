Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu

Sarıyer'de bir oto yıkamanın işletmecisi ve ruhsat sahibi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün 11.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto yıkamanın ruhsat sahibi M.G., işletme sahibinin dükkandan çıkmasını istedi. Taraflar arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında işletme sahibi, M.G.'i silahla dizinden vurdu. Çıkan arbedede işletme sahibi silahı oğluna verdi ve silahı oradan kaçırmasını istedi. Tesadüfen oradan geçen sivil polisler ise zanlı ve oğlunu kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Silahla kaçan şahsa halası siper oldu

Polislerin ihtarı ile diz çöken ve silahı yere atan işletme sahibinin oğluna olay yerine gelen halası siper oldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden yaralanan M.G., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, M.G.'i vuran şahıs ve oğlu gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçma anları kameralara yansıdı

Silahlı saldırının ardından işletme sahibi ve oğlunun kaçmaya çalışırken yakalandığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, işletme sahibinin oğlunun koştuğu ve polis ihtarı ile silahı atarak ellerini havaya kaldırıp diz çöktüğü, saldırganın kardeşinin ise yeğenine sarılarak siper olmaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde, İşletme sahibin yerdeki silahı almaya çalışırken polislerin tekme atarak silahı kişiden uzaklaştırdığı ve polislere teslim olduğu, ayağından vurulan M.G.'in topallayarak polislerin olduğu yere geldiği an güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA