Polisin şüphelendiği araçtan çıkanlar mide bulandırdı

Gaziantep'te polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında kilolarca bozuk et ele geçirildi.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ilçe çıkışında şüphelendikleri plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı arama sonucunda kamyonetin kasasında kilolarca bozuk et ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilirken kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kamyonet sürücüsü emniyetteki ifadesinde bozuk etleri çöpe atmak için taşıdığını ileri sürdü.

İHA