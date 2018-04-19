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  4. 19 Nisan 2018 11:26

Polisten intihara kalkışan şahsa çok ilginç sözler

Antalya'da düşük maaş aldığı gerekçesiyle intihara kalkışan çaycı, polis ekiplerini görünce vazgeçti. Bir polis memurunun, ''Belki şans topu oynayıp parayı vuracaksın'' sözleri ise şaşkınlık yarattı.

Polisten intihara kalkışan şahsa çok ilginç sözler
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Antalya’da patronunun verdiği maaşı az bulan çaycı falezlerden atlamak istedi. 155’i arayarak kendini ihbar eden çaycı, polisin geldiğini görünce intihara teşebbüsten vazgeçti. Olay sonrası sakinleştirilmeye çalışılan çaycıya, bir polis memurunun, ’belki şans topu oynayıp parayı vuracaksın’ sözleriyle tavsiyede bulunması dikkat çekti.

Olay, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda bulunan falezlerde meydana geldi. Bir işyerinde günlük 15 liraya çaycılık yaptığı öğrenilen Ali C.D. (34), iddiaya göre maddi sıkıntı çekmeye başladı. Ali C.D. bunalıma girerek polisi arayıp intihar edeceğini söyledi. Polis, Ali Ç.D.’yi falez kenarında beklerken buldu. Karşısında polisi gören şahıs, intihardan vazgeçti.

Günde 15 liraya 15 saat çalıştırıldığını ileri süren şahıs bu seferlik intihar etmekten vazgeçtiğini ancak bir dahaki sefere yine teşebbüste bulunacağını söyledi. Düşük maaştan dolayı intihar etmek istediğini ifade eden şahsa, bir polis memurunun ’belki şans topu oynayıp parayı vuracaksın’ sözleriyle tavsiyede bulunması ise dikkat çekti.

Daha önce de çok sayıda intihar teşebbüsüne kalkıştığı öğrenilen Ali C.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA

antalya , intihar girişimi
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