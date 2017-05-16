Polisten jet hızıyla fuhuş operasyonu

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bazı sürücülerle kadınlar arasında fuhuş pazarlığı yapıldığı haberleri üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Akşam saatlerinde şok uygulama ile bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. 1 saatlik uygulamada yaklaşık 15 kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DİLENCİLER VE SEYYAR SATICILAR DA NASİBİNİ ALDI

Motorize polislerin de destek verdiği uygulamada sahil bandı boyunca uzanan her yer tarandı. Sahil bandının başlangıcını oluşturan kavşağa da sabit polis noktası oluşturan Antalya Emniyet Müdürlüğü operasyonu fuhuşla mücadele ile sınırlandırmadı. Sahildeki trafik ışıklarında bekleyen seyyar satıcı, midyeci ve dilencilere de işlem yapıldı. Seyyar satıcı ve dilenciler yakalandıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

Seyyar satıcı ve midyecilere zabıta ekiplerinin 109’ar TL para cezası kestiği öğrenildi.