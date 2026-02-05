Polisten kaçtı, 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Samsun'un Havza ilçesinde polis kontrolünden kaçan Ş.İ. (44), 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu.
Hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Ş.İ. ile bir arkadaşı, 3 Şubat’ta Amasya’nın Suluova ilçesinde yapılan polis denetiminden otomobille kaçtı. İ., Paşapınar mevkisine geldiğinde otomobili terk edip uzaklaştı. Diğer şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İ. eve gelmeyince ailesi, Havza Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine İ.’in son görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Paşapınar Mahallesi’ndeki Tersakan Irmağı’nın debisinin yükseldiği bölgede Ş.İ.'e ait cep telefonu buldu. Bugün saat 03.00 sıralarında telefonun bulunduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında ırmakta köprünün altında İ.’in cansız bedeni bulundu. İ.’in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.
Ş.İ.’in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol