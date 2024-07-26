  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Polisten müşteri kılığında fuhuş operasyonu: Gözaltılar var

Polisten müşteri kılığında fuhuş operasyonu: Gözaltılar var

Polisten müşteri kılığında fuhuş operasyonu: Gözaltılar var
Güncelleme:

Kars'ın Arpaçay ilçesinde polisin bir gazinoya düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, fark edilmemek için müşteri gibi taksiyle gittiği mekanda 6 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takiple yabancı uyruklu kadınların gazinoda konsomatris olarak çalıştırıldığı ve konaklama tesisinde fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Ekipler, Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gazinoya ‘Taksi-1’ adı verilen operasyon düzenledi. 9 ekip ve 29 personelin katıldığı operasyonda taksiyle gazinoya giden polis ekipleri, yaptıkları baskınla organizatör olduğu belirlenen 1’i kadın 6 şüpheli ile gazinoda konsomatris olarak çalıştırılan 1'i İran, 5'i Azerbaycan uyruklu 6 kadını yakaladı. Gazino ve eklentisinde bulunan otelde yapılan aramada, 6 dijital materyal, 5 cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkol ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu.

Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü teslim edildi. İnsan ticareti yaptığı belirlenen 1'i kadın, 6 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından Arpaçay Adliyesi’ne sevk edildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde polisin bir gazinoya düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, fark edilmemek için müşteri gibi taksiyle gittiği mekanda 6 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

DHA

Etiketler KARS polis fuhuş müşteri operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' Kamuda birden fazla maaş devri bitti Kamuda birden fazla maaş devri bitti Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu
Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı