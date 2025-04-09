Porsuk Çayı'nda 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda, 20 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu.

İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde Porsuk Çayı kenarında, sabah saatlerinde yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan halata bağlanarak çıkarılan cesedin, M.E.'ye ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, E. hakkında kayıp ihbarı olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA