Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular

Suç örgütlerinin kara para aklama yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir restoranda yemek yiyen 5 kişi hesabı kredi kartları ile ödedikten sonra karakolluk oldu...

Maliye ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarla birlikte, yasa dışı bahis çetelerinin elde ettikleri kara parayı POS cihazları, QR kodları veya farklı uygulamalar kullanarak akladıkları ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul'da bir restoranda yemek yiyen 5 genç hesabı kredi kartlarıyla ödedi. Ancak ne olduysa işte o hesabı ödemelerinden sonra oldu.

İstanbul'da yemek yiyen bir grup genç 5 bin liralık ödemelerini POS cihazıyla yaptı. Ancak daha sonra karakola ifadeye çağrıldılar ve haklarında işlem başlatıldı.

O geceyi anlatan mağdur vatandaşlardan biri, yaşadıkları olayı "2 hafta önce Yeşilköy’de bir restorana arkadaşlarımla gittik. Hesap ödemesi restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan çekildi. 5.000 TL'lik ödemeyi arkadaşım kredi kartı ile yaptı. Sonrasında bu işlemin yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı ve bu sebeple karakola ifadeye çağrıldık, hakkımızda adli süreç başlatıldı. Hesaplarımıza bloke konuldu. Masum olduğumuz anlaşıldı. Ancak ciddi mağduriyet yaşadık." sözleriyle anlattı.

Öte yandan bu olay, sadece buz dağının görünen yüzü. Maliye Bakanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerinin kara paralarını aklamak için kullandığı yöntemleri deşifre etmiş ve bu kapsamda 3 bine yakın POS cihazını tespit ederek kullanımdan kaldırmıştı. Ancak, bu şüpheli POS cihazları üzerinden daha önce yapılmış işlemler, mağdur vatandaşların başını ağrıtmaya devam ediyor. Bir işlemin, Bakanlığın “kara liste”sindeki bir POS cihazından yapılmış olması, o işlemin otomatik olarak şüpheli kategorisine alınmasına ve işlemi yapan müşteri hakkında da adli süreç başlatılmasına sebep olabiliyor.

Konuyla ilgili kredi kartı sahiplerini uyaran uzmanlar 5 maddelik "nelere dikkat edilmeli" listesi açıkladı.

İşte o maddeler:

İsim ve adres kontrolü:

ödeme yaparken, hizmet aldığınız işletmenin adı ve adresi ile POS cihazından çıkan fişte ya da ekranda görünen işletme adının aynı olmasına mutlaka dikkat edin. Farklılık durumunda işlemi durdurun.

Arızalı POS tuzağı

Bir işletme, “POS’umuz arızalı, başka bir POS getirelim” dediğinde son derece şüpheci davranın. mümkünse nakit ödemeyi tercih edin veya işlemi yapmayın.

Fiş ve fatura şart

Özellikle 5 bin lira ve üzeri yapılan ödemelerin POS fişlerini en az 6 ay saklayın. fişin yanı sıra, işletmeden mutlaka fatura veya belgeli fiş isteyin. bu belgeler, olası bir soruşturmada sizi koruyacak en önemli delillerdir.

Fiziki kart kullanımı

İşletme, fiziki karta temas etmeden, kart bilgilerinizi yazarak veya bir uygulamaya girerek sanal POS işlemi yapmak isterse büyük bir risk altında olabilirsiniz. Bu tür talepleri reddedin.

Bilinmeyen uygulama ve QR kodlar

Ödeme için size okutulan QR kodun veya yönlendirildiğiniz uygulamanın, hizmet aldığınız işletmeye ait olduğundan emin olun.

Türkiye Gazetesi