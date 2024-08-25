Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem beklediği illeri açıkladı

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akdeniz'de peş peşe meydana gelen 4,1, 4,2 ve 4,5 büyüklükteki depremlere dikkat çekerek deprem beklediği illeri açıkladı.

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akdeniz'deki deprem hareketliliğiyle ilgili Afrika'nın Ege Yayı boyunca ittirme hızının arttığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Afrika'nın Ege Yayı boyunca kaktırma hızının arttığını, depremler Girit-Rodos-Fethiye kuşağında, ayrıca Teke Yarımadası'ndan Çanakkale'ye dek depreşmeler yeri kırmayı zorladığını ifade etti.

“Depremler olacaktır” diyen Ercan, fakat ivedi bir uyarı için veri olmadığını, sağlam yerde sağlam yapının güvence olduğunu söyledi.

Ercan, dünya genelinde depremi bekleyen üç şehir olduğunu belirterek, San Fransisko, Tokyo, ve İstanbul’da deprem beklendiğini, Tokyo’nun koca (mega) depremi beklediğini, fakat İstanbul'da ivedi deprem beklentisi için hiçbir bilimsel gösterge olmadığını söyledi. Öte yandan Ercan, güçlü yapılar için önce güçlü ekonomiye ihtiyaç olduğunu söyledi.