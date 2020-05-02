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  4. 02 Mayıs 2020 16:50

Prof. Dr. Erdamar'ın öldüğü yerde gözlüğü bulundu

İstanbul'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada olay yerinde Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.

Prof. Dr. Erdamar'ın öldüğü yerde gözlüğü bulundu
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Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı. Kaza Ermadar hayatını kalbetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüyer ortaya çıktı.



Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı.



DHA

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motosiklet kazası , Prof. Dr. Burak Erdamar
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