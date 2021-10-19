  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Prof. Dr. Naci Görür 6 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı: ''Devam edebilir''

Prof. Dr. Naci Görür 6 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı: ''Devam edebilir''

Prof. Dr. Naci Görür 6 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı: ''Devam edebilir''

Bu sabah Kaş açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kıbrıs-Helen yayında yaşandığını belirterek “Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde” dedi.

Akdeniz’de, Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında  saat 08:32’de deprem meydana gelmişti. AFAD’dan yapılan açıklamada depremin Kaş’a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6,0 olduğu aktarırken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak duyurdu.

 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin ardından şunları söyledi: “Arkadaşlar, Akdeniz’de Kıbrıs-Helen yayında, muhtemelen plini-Strabo zonunun güney kesimlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresini biraz etkiledi. Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde”.

Akdeniz'deki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası; tsunami uyarısıAkdeniz'deki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası; tsunami uyarısıGüncel
Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!Güncel
Etiketler prof. dr. naci görür deprem akdeniz yeni deprem depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir bu eksikti! Şimdi de ''SuperGrip'' tehdidi! İşte belirtileri...
Yatılı Kuran kursunda aylarca süren cinsel istismar
Fırsatçılar iş başında! Sadece 1 günde yüzde 90 zam geldi
29 Ekim'de İzmir Marşı yasaklandı
''Cumhurbaşkanı'nın berberi'' demişti... Okan Kurt’un restoranındaki kavga kamerada
Dolar yeniden gaza bastı... Dolar da altın da yükseliyor
Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''Erdoğan bu yüzden Afrika'ya gitti''
Gurbetçi vatandaş ''nankörlük yapyın' diye paylaştı ortalık karıştı
Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet’in bütçesi dudak uçuklattı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı