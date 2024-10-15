Prof. Dr. Naci Görür uyardı: ''6 Şubat'ın devamı...''

Gece yarısı Elazığ'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü" dedi.

Elazığ Sivrice'de saat 00.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, kent merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı.

Görür paylaşımında, "Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...