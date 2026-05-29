Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama

Büyük İstanbul depremi endişeleri sürerken Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir açıklama geldi. Bektaş, Marmara Denizi'nin parçalı ve akışkan yapısı sayesinde sismik dalgaların yıkıcı frekansını düşürerek adeta bir 'şok emici' gibi davrandığını belirtti. Her 6 üzeri depremin otomatik yıkım getirmeyeceğini belirten uzman isim, asıl tehlikenin binaya ulaşan frekans olduğunun altını çizdi.

Milyonlarca vatandaşın korkulu rüyası haline gelen "Büyük İstanbul Depremi" ile ilgili bilim dünyasındaki tartışmalar tüm hızıyla sürerken, Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan sismik tehlikenin boyutlarına dair oldukça çarpıcı ve yeni bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Prof. Dr. Bektaş, Marmara Denizi'nin sahip olduğu jeolojik yapının, depremin yıkıcı enerjisini dağıtan kompleks bir "şok emici" sistem olarak çalıştığını ileri sürdü.

Marmara'nın Heterojen Yapısı Yıkıcılığı Düşürüyor mu?

Marmara Denizi'nin batıdan doğuya uzanan çukurlar, çok kollu fay sistemleri, transfer zonları ve gaz/su çıkışlarının olduğu akışkan alanlarla dolu parçalı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Bektaş, bu durumun sismik enerjinin yayılımını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Bektaş'a göre; yüksek ısı akısı ve fay zonlarındaki akışkanlar yerkabuğunun kırılganlığını azaltıyor.

Deprem anında bu ortamlardan geçen sismik dalgalar, binaları asıl yıkan ve ani sarsıntılar yaratan "yüksek frekanslı" bileşenlerini hızla kaybediyor. Ortam, enerjiyi adeta emerek daha uzun periyotlu ve düşük frekanslı salınımlara dönüştürüyor.

"Her 6 Üzeri Deprem Yıkım Getirmez"

Prof. Dr. Bektaş, tezini geçmişte yaşanan sismik hareketliliklerle de destekledi.

1935, 1963 ve 2025 yıllarında Marmara'da meydana gelen 6'dan büyük depremlerin beklenen oranda yıkım yaratmamasını bu "şok emici" kabuk yapısına bağladı.

Özellikle 1963 Adalar-Çınarcık ve 2025 Silivri-Kumburgaz depremlerini "sönümlü yırtılmalar" veya "yavaş sismik olaylar" olarak tanımlayan uzman isim, enerjinin zamana yayılarak boşalmasının, yüksek frekanslı yıkıcı dalgaları sınırladığını ifade etti. Bektaş, fay sisteminin tek parça ve kilitli bir modelden ziyade zayıf ve parçalı olduğunu belirterek, her M6 üzeri depremin otomatik olarak bir felaket senaryosuna dönüşmeyebileceğini vurguladı.

"Şok Emiyor Olması, Tehlike Yok Demek Değildir"

Açıklamalarının bir rehavete yol açmaması gerektiğinin de altını kalın çizgilerle çizen Bektaş, hayati bir uyarıda bulundu. Bu bilimsel yaklaşımın İstanbul ve çevresi için sismik tehlikeyi ortadan kaldırmadığını belirten Bektaş, "Asıl önemli olan depremin büyüklüğünden çok, o büyüklüğün binalara hangi frekans içeriğiyle ulaştığıdır. Doğru bilgi paniği azaltır, hazırlık ise kaybı azaltır." diyerek bilimsel veriler ışığında dirençli bir İstanbul yaratmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...