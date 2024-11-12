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Psikopat dehşeti: Annesini öldürdü, akrabalarını bıçakladı

Psikopat dehşeti: Annesini öldürdü, akrabalarını bıçakladı
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Tekirdağ'da ilçesinde cinnet getirerek annesini öldüren ve ailesinden 4 kişiyi de bıçakla yaralayan 17 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde gece saat 03.00 sularında yaşanmıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki lise öğrencisi A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla annesi Nilay Ç.’yi uyurken öldürmüş, ardından babası Murat Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.’yi de yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etmişti. Anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alınmıştı. Lise son sınıf öğrencisi A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren A.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler psikopat annesini öldürdü akrabalarını bıçakladı
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