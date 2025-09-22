  1. Anasayfa
  4. Psikopat komşu 14 yaşındaki Hiranur'u pompalı tüfekle vurdu!

Psikopat komşu 14 yaşındaki Hiranur'u pompalı tüfekle vurdu!

Güncelleme:

Ankara'nın Sincan ilçesinde H.P. (61), sitenin bahçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş ettiği çocuklardan Hiranur Ş.'yi (14), ağır yaralandı. Kız çocuğu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. H.P., bahçede oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir süre sonra gürültünün devam ettiğini öne süren H.P., balkona çıkıp pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 14 yaşındaki Hiranur Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hiranur Ş., ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradaki müdahalenin ardından da Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Hiranur Ş., yoğun bakıma alındı. H.P., olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabıkalı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Hiranur Ş.'in babası R.Ş., "Kızım site içerisinde arkadaşlarıyla birlikte bankta oturuyormuş. Komşulardan biri gürültü çıkardıkları için tepki göstermiş. Evinin balkonundan silahla ateş etmiş. Kızım o sırada ayağa kalktığı için saçmalar ona isabet etmiş. Şu anda hayati tehlikesi var. Saçmalar kalbine ve akciğerine isabet etmiş. İç kanaması devam ediyormuş. Bu acının tarifi yok. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı çocuğum bu halde. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum" dedi.

'BENİM KANADIMI KIRDILAR'

Saldırganın en ağır cezayı alacağına inandığını söyleyen Ş., "İnsanların bazı konularda duyarlı olmaları gerekiyor. Kendilerinin de çocukları olduğunu unutmasınlar. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar. Saldırganı tanımıyorum. Hiçbir alakam da yok. Çocuğumun vurulduğunu hastane polisinden öğrendim. Şehir dışından buraya gelene kadar adeta ölmüş gibi hissettim. Böyle insanları gerekirse karantinaya alsınlar. Benim çocuğum belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Onu bu hale düşüren de gün yüzü görmesin. Kendimde konuşacak hal bile bulamıyorum. Olayı gerçekleştirenin sabıkalı olduğunu öğrendim. Böyle insanları ayrı bir yerde tutsunlar" ifadelerini kullandı.

DHA

