PTT önündeki insan kuyruğuyla ilgili ''pes'' dedirten ayrıntı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dağıtılan 1000 liralık yardımı almak için PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan kuyrukta, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması üzerine, polis ve görevliler sık sık uyarıda bulundu.

EVLERİNE KADAR PARA GETİRİLDİ

Sırada bekleyenlerin çoğunun 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri tarafından evlerine dağıtılan paranın getirildiği, ancak o sırada evlerinde bulunmadıkları öğrenildi. Para almaya gelen 65 yaş üstü 2 kadın ise uyarılarak evlerine gönderildi.

DAĞITILAN UNU ALMAK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Kızılay tarafından da 15 kiloluk un paketleri dağıtıldı. Dağıtılan unu almak isteyen çoğunluğu kadın ise sırada beklerken sosyal mesafeyi unuttu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan sırada bekleyenler, görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe konusunda uyarıldı.