PTT şubesinde silahlı soygun kamerada!

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Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Başlarını kapüşonlu kapatıp PTT şubesine giren 2 kişiden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin TL’yi alan 2 şüpheli, dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
SOYGUN ANI KAMERADA
Bursa’da 2 şüphelinin girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit edip, veznedeki yaklaşık 8 bin TL’yi alıp kaçtıkları soygun, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 2 soyguncu içeri giriyor. Veznedarlara silah doğrultan 2 şüpeli, paraları alıp, koşarak, kaçıyor.
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