PVC ustasına iş yerinde kanlı infaz! Tetiği çeken 15 yaşında çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 39 yaşındaki PVC ustası Y.Ç., iş yerinde çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanan cinayet şüphelilerinin 15 yaşında olduğu ortaya çıktı. Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, PVC ustası Y.Ç., iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli iki şüphelinin iş yerine gelerek tabancayla defalarca ateş açması sonucu, Y.Ç. başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç., doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Ç.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından memleketi Mardin’e uğurlandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan hemen sonra bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheliler 15 yaşında Kaçış güzergahlarını belirleyen ekipler; tetiği çeken L.A. (15) ve motosikleti kullanan H.H.'yi (15) suç aleti olan tabanca ile birlikte Barbaros Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakaladı. L.A. ve H.H., çocuk şube ekiplerine teslim edildi. "Küfür ettiği için öldürdük" Çocukların, ifadelerinde önceden Y.Ç.’in kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öne sürüldü. İHA