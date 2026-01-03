Q Yatırım Bankası'na 2. tefeci operasyonu: 9 gözaltı var

Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirinde aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda; şüpheli A.E. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen S.Ö., M.S., C.O., H.Ö., H.İ., İ.B., S.Y., M.Ö. ve F.S. isimli şüphelilerin olduğu tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, tüm şüpheliler gözaltına alındı. (DHA)

