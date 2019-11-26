Rabia Naz soruşturmasında ''gizli belge'' ortaya çıktı

Gazeteci Erk Acarer’in sosyal medya hesabından paylaştığı belgede, Eynesil eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun Muhammet Vatan’a “Bunları telefonda konuşmayalım, dinleniyor” dediği ifadeler yer aldı. Acarer yaptığı açıklamada “Savcılık ise telefon kayıtlarının olduğu o belgeye ‘Gizli’ ibaresi koyuyor. Yine soralım: Elbirliği ile neyi gizliyorsunuz” dedi.

İşte o paylaşım: