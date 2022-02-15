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Radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu

Radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu

Karabük'te bir hastanede görev yapan radyoloji uzmanı, evinde kafasına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulundu. 49 yaşındaki Alper Ö.'nün, hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ö.'ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine arkadaşı, Ö.'nün yaşadığı villanın bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi.

KAFASINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
Kapı anahtarının dışında bırakıldığı villaya giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde kafasına çöp poşeti geçirilmiş bir vaziyette Ö.'nün cansız bedenini buldu. Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Ö.'nün kafasına çöp poşeti geçirdikten sonra iple bağladığı ve ardından mutfak tüpünün hortumunu da poşetin içinden geçirerek intihar ettiği tespit edildi.

KAPIYA ASILMIŞ NOT DİKKAT ÇEKTİ
Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ö.'nün cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA YÜZÜNDEN İSTİFA ETMİŞ
Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ö.'nün hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler karabük hastane sağlık çalışanı intihar
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